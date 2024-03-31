عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي يطالب بتجنيد الفلسطينيين في جيش الاحتلال

المحكمة العليا الإسرائيلية
المحكمة العليا الإسرائيلية

قدم الوزير في الحكومة الإسرائيلية، دودي أمسالم، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد ضد الوزير يوآف جالانت ووزارة الدفاع، يطالب فيه بتجنيد الفلسطينيين “عرب 48 ” في الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد قرار المحكمة العليا بشأن تجنيد اليهود المتدينين “الحريديم”.

وقال أمسالم بحسب وسائل إعلام عبرية، إن هناك التزاما بتجنيد "عرب إسرائيليين" ولا يوجد في الواقع قانون يعفيهم من الخدمة.

وأوضح الوزير أن " الأصل الديني للشخص ليس من الاعتبارات ذات الصلة بتكليفه بخدمة أمنية أو منحه إعفاء من الخدمة الأمنية ".

ورغم أنه قدم التماسا إلى المحكمة العليا، إلا أن الوزير لا يعتقد أن المحكمة ستقبل التماسه في هذا الشأن، قائلا: أنا لا أؤمن بهذه المؤسسة، لكنني مهتم بمعرفة كيف سيتعاملون مع هذا الأمر، بعد القرار الذي اتخذوه بشأن تجنيد الحريديم".

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الخميس الماضي أمرا مؤقتا يقضي بموجبه بتجميد ميزانيات المعاهد الدينية التي لا تستوفي شروط قانون التجنيد، إلا أنه سيتم تحويل الأموال إلى المعاهد الدينية التي ستتأثر فورا بالأمر حتى نهاية العام الدراسي.

تجنيد اليهود المتدينين تجنيد الحريديم تجنيد “عرب 48 ” الجيش الإسرائيلي تجنيد الفلسطينيين دودي أمسالم المحكمة العليا الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

المياه دخلت المنازل.. انهيار جسر ترعة الإسماعيلية بعين غصين

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

بعد كشف شوبير فضيحة لاعب دولي.. الدرديري يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 ؟ تفاصيل عطلة الموظفين

ترشيحاتنا

لحظة استهداف خيمة للنازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في غزة.. فيديو

طوكيو تسجل درجات حرارة قياسية خلال مارس |تفاصيل

وزير إسرائيلي يطالب بتجنيد الفلسطينيين في جيش الاحتلال

إصلاح هيكلي وتنمية عادلة.. كيف أدار الرئيس السيسي الملف الاقتصادي منذ توليه الحكم؟

موعد عيد الفطر 2024.. و8 أيام إجازة في شهر أبريل.. تعرف عليها

40 مليارًا لتكافل وكرامة وزيادة 30% للصحة والتعليم.. خطوة إيجابية نحو تنمية مستدامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خرافي.. ساعة محمد حماقي تثير ضجة بالسوشيال ميديا

مرسوم الحمراء.. ذكرى طرد مسلمي ويهود الأندلس| ماذا حدث؟

مسلسل مليحة يتصدر التريند فى إسرائيل.. ما القصة ؟

موعد إجازة عيد الربيع.. ومتى يوم شم النسيم؟

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ