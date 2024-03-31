وزير إسرائيلي يطالب بتجنيد الفلسطينيين في جيش الاحتلال

قدم الوزير في الحكومة الإسرائيلية، دودي أمسالم، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد ضد الوزير يوآف جالانت ووزارة الدفاع، يطالب فيه بتجنيد الفلسطينيين “عرب 48 ” في الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد قرار المحكمة العليا بشأن تجنيد اليهود المتدينين “الحريديم”.

وقال أمسالم بحسب وسائل إعلام عبرية، إن هناك التزاما بتجنيد "عرب إسرائيليين" ولا يوجد في الواقع قانون يعفيهم من الخدمة.

وأوضح الوزير أن " الأصل الديني للشخص ليس من الاعتبارات ذات الصلة بتكليفه بخدمة أمنية أو منحه إعفاء من الخدمة الأمنية ".

ورغم أنه قدم التماسا إلى المحكمة العليا، إلا أن الوزير لا يعتقد أن المحكمة ستقبل التماسه في هذا الشأن، قائلا: أنا لا أؤمن بهذه المؤسسة، لكنني مهتم بمعرفة كيف سيتعاملون مع هذا الأمر، بعد القرار الذي اتخذوه بشأن تجنيد الحريديم".

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الخميس الماضي أمرا مؤقتا يقضي بموجبه بتجميد ميزانيات المعاهد الدينية التي لا تستوفي شروط قانون التجنيد، إلا أنه سيتم تحويل الأموال إلى المعاهد الدينية التي ستتأثر فورا بالأمر حتى نهاية العام الدراسي.