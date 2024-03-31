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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يُكرّم 32 من الأمهات المثاليات

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة ، لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في المسابقة الرسمية لوزارة التضامن والتي نفذتها مديرية التضامن على مستوى المحافظة لهذا العام، وكذا الأمهات الفائزات في المسابقة التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية  من خلال وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص وبالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، والتي من خلالها تم اختيار الأمهات المثاليات من الموظفات بدواوين عام المحافظة والوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات التابعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ، بهدف تعظيم دور الأم العاملة.

 

شهدت الاحتفالية التي أقيمت بنادي الإدارة المحلية ،حضور: اللواء حازم عزت السكرتير العام ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالمحافظة، الشيخ رضا محمد عبد الحليم مدير منطقة وعظ بني سويف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ، ورؤساء المدن، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات

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وفي كلمته تقدم المحافظ بالتهنئة للأمهات المثاليات الفائزات، مؤكدا أهمية الدور المحورى للمرأة باعتبارها شريكاً أساسياً في بناء الأسرة ورعاية الأبناء ليكونوا عناصر فاعلة في النهوض بالمجتمع، لاسيما وأن المرأة المصرية كانت وستظل الرمز والقدوة للإيثار وأيقونة التضحية والبذل والعطاء والجود بدون مقابل، معربا عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات واللاتي يعتبرن كلهن أمهات مثاليات وفضليات.

 

بدأت الاحتفالية التي قدمتها "د. شيماء كرم  رئيس وحدة تكافؤ الفرص "بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم ، ثم كلمة لفضيلة الشيخ رضا محمد عبد الحليم مدير منطقة الوعظ ، أشار فيها دور  ومكانة المرأة  بصفة عامة والأم على وجه الخصوص ، مستعرضا  الأحاديث والآيات التي تدل على مكانة ومنزلة الأم في القرآن والسنة ، وأي شرف اختصت به الأمهات  حينما  جُعلت الجنة تحت أقدامهن ، ثم كلمة لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، أشارت فيها  إلى إجمالي المكرمات ضمن المسابقة الرسمية وصل إلى 12 من الأمهات المثاليات  على مستوى مراكز المحافظة الإدارية.

أشارت رئيس وحدة المرأة بالمحافظة، إلى أن مسابقة الأمهات العاملات تم الإعلان عنها وتنظيمها "تحت رعاية المحافظ د. محمد هاني غنيم" تفعيلاُ للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية،لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات التابعة، بهدف تعظيم دور الأم العاملة،حيث تم تشكيل لجنة لفحص ملفات المتقدمات برئاسة السكرتير العام وأعضاء من وحدة المراة والشؤون القانونية والمالية والمواد البشرية والتفتيش المالي والمتابعة وشؤون ذوي الإعاقة، لاختيار الفائزات واللاتي انطبقت عليهن شروط المسابقة.

 

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم 20  من الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة المحافظة، وشملت قائمة المكرمات (فاطمة حسن سرحان  ، سلوى عبد المعبود حسن، ماجدة حلمي محمد، ثناء حامد عبد السلا ، فردوس عزيز برسوم ، ايناس على كمال ،علية محمد أحمد ، نجاة فريز قطب، صباح بكرى عبد الحفيظ ، منى محمد مظهر ، ليلي عطية محمد، ثريا عبد الحميد عبد الحليم  ،اعتماد أحمد مالك  ، إیمان سيد شريف ، عبلة عبد السلام يونس، صفاء عبد الجواد طه، زينب عبد الصالحين شعبان ، سعاد قرني أمين ، زينب محمد حافظ ، جيهان عبد العزيز عبد الحليم  ) حيث تم تسليم مبالغ مالى  وهدية عينية مقدمة من مؤسسة العربي  عبارة عن غسالة  لكل أم فائزة  من الـ20.

 

كما تم تكريم 12  من الأمهات المثاليات الفائزات في المسابقة الرسمية للتضامن, وهن "بحسب الترتيب الوارد من المديرية"(فاطمة جابر بدوي _ الفشن ،فادیة فاروق رستم بندر بنى سويف ،ماجدة كمال عبد العظيم سمسطا، خضرة عبد المؤمن حسن ببا ،نادية صلاح کامل بندر بنى سويف ،دلال سید أحمد بندر بنى سويف ،وفاء عبد العظيم محمد سمسطا، زينب هاشم سعداوی _ناصر، سونيا عويس سيد _مركز بنى سويف ،صفاء وهيب جرجس _بندر بنى سويف، منال شعبان فهمی حسن ببا ،ماجدة محمد محمد محمد ببا).

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