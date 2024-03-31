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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية: 32 ولاية أغلقت فيها صناديق اقتراع الانتخابات البلدية في تركيا

صدى البلد

قال عمر أحمد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في أنقرة، إن 32 ولاية أغلقت فيها صناديق اقتراع الانتخابات البلدية، وهي الولايات الشرقية، و49 ولاية بعد حوالي نصف ساعة من الآن، ستغلق فيها صناديق الاقتراع ليبدأ بعدها ما ستعلن عنه الهيئة العليا للانتخابات أو على الأقل رفعها لحظر البث.

وأضاف "أحمد"، خلال رسالة على الهواء، أنه في الأحوال العادية يجب أن يرفع البث الساعة 9 مساء بتوقيت تركيا، لكن الهيئة العليا للانتخابات عند الساعة السادسة والنصف تقريبا يمكن أن ترفع حظر البث، وبالتالي يبدأ الوصول للنتائج الأولية لهذه الانتخابات.

وأوضح أن الولايات الأساسية هي أنقرة وإسطنبول وأزمير، ولكن خلال فترة الترويج لهذه الانتخابات شهدنا بأن الاحتدام والصراع الأكبر حول إسطنبول، إذ أصبحت هذه الولاية رمزا لهذه الانتخابات وقوة كل حزب أو كل سياسي موجود في تركيا بداية من الرئيس رجب طيب أردوغان وحتى السياسيون في أحزاب 
المعارضة ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

اسطنبول

ولفت أن إسطنبول سيكون لها الوقع الأكبر، فيوجد 30 ولاية كبرى، وباقي الولايات عادية، والولايات الكبرى بها تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وكذلك أحزاب المعارضة التي دخلت كلا منها على حد يتصارعون على رئاسة البلديات والمجالس المحلية.

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