لا يمكن لأحد إيقافنا.. نتنياهو يصادق على خطط عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته صادقت على خطط للقيام بعملية عسكرية في رفح.

وأكد نتنياهو، في مؤتمر صحفي له اليوم الأحد، أنه "لن يتحقق النصر على حماس بدون عملية عسكرية في رفح".

وأشار إلى أن دخول قوات الاحتلال إلى رفح "سيستغرق بعض الوقت لكننا سننجز الأمر ونقضي على كتائب حماس".

وأضاف أن الضغط العسكري والمرونة في المحادثات سيؤديان إلى إطلاق سراح الرهائن في غزة.

وشدد على أنه "لا يمكن لأحد وقف عمليتنا العسكرية ضد حماس في رفح".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قواتنا قتلت أكثر من 200 مسلح في مستشفى الشفاء في غزة".

وأفاد نتنياهو بأنه حكومته: "حصلنا على معلومات تساعدنا على تحديد مكان الرهائن في غزة"؛ مؤكدا: "سأفعل كل ما بوسعي من أجل إعادة المختطفين من قطاع غزة".

كما حذر نتنياهو من أن إجراء انتخابات الآن سيضر ببلادنا وبمفاوضات الرهائن لشهور.