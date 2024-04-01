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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بعدة أيام؟ .. المفتي يجيب

صدى البلد

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن أهم ما ينبغي على المسلم فعله في الأعياد هو صلة الأرحام وهي جزء مهم للغاية.

وأضاف "علام"، أن يوم عيد الفطر هو يوم للتسامح والعفو والتزاور مع الأهل والأقارب، ومسامحة من أساء إليك ومقابلته بالبشاشة والسرور.

وأكد أن زكاة الفطر تجب على كل إنسان لديه قوت يومه، وفي يوم عيد الفطر يحدث تكافل وانسجام مجتمعي بسبب مساعدة المواطنين للفقراء بزكاة الفطر.


وقال مفتي الجمهورية إنه لا حرج في تعجيل إخراج الزكاة، وكذلك إخراج زكاة هذا العام والعام المقبل، لتحقيق المصلحة الشرعية وهناك فتاوى بمشروعية ذلك صدرت من دار الإفتاء خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أن الرسول أخذ من عمه العباس زكاة سنتين قادمتين في ظرف معين استدعى التقديم، وهو ما يؤكد مشروعية ذلك . 

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حكم إخراج زكاة الفطر قبل شهر رمضان 

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان  او قبل عيد الفطر بفترة ؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زكاة الفطر تخرج في شهر رمضان ويجوز إخراجها في بداية شهر رمضان ولكن لا يجوز إخراج قبل حلول الشهر الكريم .

وأشار إلى أن زكاة الفطر لها سبب يتعلق بشهر رمضان وطالما لم يحدث السبب فلا يجوز إخراج الزكاة .

آخر موعد لزكاة الفطر

يستمر وقت إخراج زكاة الفطر 2024 من اليوم الأول من شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، ويجوز على مذهب الشافعية حتى غروب شمس أول أيام عيد الفطر، حيث ورد عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ.

ويجب قضاء زكاة الفطر لأن زكاة الفطر حقٌّ ماليّ وجب في ذمة المُكَلَّف، فلا يسقط هذا الحق بفوات وقته؛ قياسًا على الدين.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، أو غروب شمس العيد، قائلة: «لو ماعرفتش فلا مانع إنك تطلعها يوم العيد لحد غروب الشمس، وده على مذهب الشافعية ومن وافقهم، وفقا لدار الإفتاء المصرية.

قيمة زكاة الفطر بالمال

حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر 2024، بـ 35 جنيها عن الفرد حد أدنى، مؤكدة أن من زاد فهو خير.

ويجوز دفع القيمة في صدقة الفطر، وإليه ذهب الحنفية وبه قال معاوية رضي الله عنه، وعمر بن عبدالعزيز والحسن البصري، بل هو أولى ليتيسر للفقير أن يشتري ما يقضي حاجته في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم أو غير ذلك.

 

حكم إخراج زكاة الفطر قبل موعدها دار الإفتاء أخر موعد لزكاة الفطر يوم عيد الفطر

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