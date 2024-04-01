برلمانية: لا خوف على الوطن في وجود الرئيس السيسي

أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهض بمصر إلى بر الأمان، وأعاد إليها مكانتها وهيبتها بعد أن أنقذها من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مصر شهدت طفرة تنموية شاملة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، نتج عنها تقدمًا وازدهارا كبيرًا في كافة المجالات والقطاعات، موضحة أن ما حدث من نجاحات وإنجازات خلال الـ 10 سنوات الأخيرة لم تشهده مصر من قبل.



وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن الرئيس السيسي خلال ولايته الجديدة، والتي ستبدأ بعد حلف اليمين الدستورية، سيكمل مسيرة البناء والتنمية وتدشين الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعًا، مؤكدة أن المصريون يقفون خلف القيادة السياسية الحكيمة، ويدعمونها في كافة القرارات التي تتخذها، للنهوض بالوطن، والحفاظ على استقرار الدولة المصرية.

واختتمت النائبة: "لا خوف على الوطن في وجود الرئيس السيسي القائد الوطني المخلص الذي يعشق تراب مصر، ويبذل قصارى جهده في سبيل تقدمها ونهوضها".