بالتزامن مع زيارة السيسي.. بن زايد يطمئن على الأوضاع في الأردن

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين العاهل الأردني، بحثا خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما نحو التنمية والازدهار.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اطمأن رئيس الإمارات، من الملك عبدالله الثاني بشأن الأوضاع في الأردن، ودعا أن يحفظ المملكة الأردنية وشعبها الشقيق ويديم عليهما نعم الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا وقوف دولة الإمارات مع المملكة بما يصون أمنها ويحفظ استقرارها.

من جانبه أعرب العاهل الأردني، عن تقديره للشيخ محمد بن زايد على ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه المملكة الأردنية وشعبها متمنياً للإمارات دوام التقدم.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في القطاع وتعزيز المساعي المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقماً في غزة.

وشدد الجانبان، على ضرورة التحرك الدولي الجاد لمنع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة، إضافة إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس "حل الدولتين" والذي يضمن الحفاظ على الاستقرار والأمن للجميع.

ويأتي ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأردن، حيث وصل السيسي منذ قليل إلي العاصمة الأردنية وكان في استقباله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.