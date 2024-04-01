عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتزامن مع زيارة السيسي.. بن زايد يطمئن على الأوضاع في الأردن

محمد بن زايد زالملك
محمد بن زايد زالملك عبدالله الثاني

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين العاهل الأردني، بحثا خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما نحو التنمية والازدهار.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اطمأن رئيس الإمارات، من الملك عبدالله الثاني بشأن الأوضاع في الأردن، ودعا أن يحفظ المملكة الأردنية وشعبها الشقيق ويديم عليهما نعم الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا وقوف دولة الإمارات مع المملكة بما يصون أمنها ويحفظ استقرارها.

من جانبه أعرب العاهل الأردني، عن تقديره للشيخ محمد بن زايد على ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه المملكة الأردنية وشعبها متمنياً للإمارات دوام التقدم.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في القطاع وتعزيز المساعي المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقماً في غزة.

وشدد الجانبان، على ضرورة التحرك الدولي الجاد لمنع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة، إضافة إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس "حل الدولتين" والذي يضمن الحفاظ على الاستقرار والأمن للجميع.

ويأتي ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأردن، حيث وصل السيسي منذ قليل إلي العاصمة الأردنية وكان في استقباله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في الأردن

وزير خارجية الأردن: نواجه عجرفة إسرائيلية غير مقبولة في رفض حل الدولتين

الامارات محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني الأردن الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في السعودية.. تفاصيل

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تشعل السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في الأردن

وزير خارجية الأردن: نواجه عجرفة إسرائيلية غير مقبولة في رفض حل الدولتين

مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتوافق مع الأردن وفرنسا بشأن خطورة العملية العسكرية برفح

الأردن تدعو لفرض عقوبات ضد إسرائيل

ترشيحاتنا

كسر في الفك .. أوباما يجري عملية جراحية عاجلة

ميار الببلاوي: مشهد السرير في مسلسل أيام السراب «معمول بمقاييس شرعية»

الملك عبد الله والرئيس السيسي يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أرخص بـ 200 ألف جنيه .. اشتري PLUS MG RX5 بهذا السعر

وزير التربية والتعليم : الأمية تعترض مسيرة التنمية والتقدم

بعد لغز عينة المنشطات.. ما مصير رمضان صبحي ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل جودر الحلقة 6.. ياسر جلال يخدع نور ويقـ.تلها

عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

بالأسود الجريء.. لاميتا فرنجية تشعل الـ سوشيال ميديا

فيديو

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ