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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| كواليس فوز السيسي بجائزة بطل السلام 2024.. وتصريحات غير متوقعة لميار الببلاوي

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
 

بسام راضي: برلمان البحر المتوسط يوافق بالإجماع على منح الرئيس السيسي جائزة بطل السلام
 

كشف السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، تفاصيل فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بجائزة بطل السلام لعام 2024 من برلمان البحر الأبيض 

ميار الببلاوي: حبست زوجي الحالي.. وطلقني 11 مرة
قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّها لم تتزوج في السر أبدا، موضحةً: "زوجي الحالي لم أعلن عن هويته، سبق وحجزني في بلده وأنا حبسته في مصر".


أزهري: القرآن صالح لكل زمان.. وبه نصوص تاريخية لا يُعمل بها الآن
كشف الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، سبب الجدل حول تاريخية النص القرآني، إن الخلاف حول تاريخية النص القرآني، أن هناك نصوصا نزلت لتعالج أمور «في زمن نزول القرآن»، بينما الظروف تغيرت الآن.


رامز جلال لـ آية سماحة وهاجر السراج: هو أنتوا مين؟
وقعت الفنانة آية سماحة، والفنانة هاجر السراج ضحيتي مقلب رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة" ام بي سي مصر" مساء اليوم الأثنين.

 

حبيب غلوم: «أنا سي السيد في البيت.. محدش بيسألني أنت فين»
أكد الفنان الإماراتي حبيب غلوم، أنه لا يحب الكذب، فالكذب يشعره بالتعب؛ لأنه من الممكن أن يتم كشف هذا الكذب ويعاني منه، قائلًا: "الكذب مش موجود في قاموسي، ومش مضطر أكذب".

عملوا فن بإمكانيات قليلة.. مروان موسى: المهرجانات اتظلمت أكتر من الراب
حل مغني الراب مروان موسى، ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج " ع المسرح " المذاع على قناة " الحياة".

ميار الببلاوي تعترف: «فنانة حاولت تسممني عشان حبت واحد وقالها إنه عاوزني»
واجه شيخ العرافين الفنانة ميار الببلاوي، بـ محاولة فنانة لتسميمها، عبر وضع السم في طعامها، لترد قائلة: "يخرب بيتك يا شيخ الخباصين وشيخ الموقعاتية، إحنا المفروض نعملك مقام سيدي الخباص".
الرئيس السيسي والعاهل الأردني يشددان على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم
التقى الرئيس السيسي مع العاهل الأردني فى العاصمة الأردنية، مشددان على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.


ميار الببلاوي: مشهد السرير في مسلسل أيام السراب «معمول بمقاييس شرعية»
قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّها استمرت في التمثيل رغم ارتداء الحجاب؛ لأنها تحب التمثيل، موضحةً: "اعتز جدا بالإمام أبو حنيفة النعمان، والإمام عبدالحليم محمود، ومسلسل الإمام الشافعي وكل مسلسلاتي".


 

 

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