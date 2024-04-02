إسرائيل استهدفت فريقها.. منظمة «المطبخ المركزي العالمي» ‏تعلق أنشطتها في غزة

أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" ‏تعليق أنشطتها في قطاع غزة بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فريقها بدير البلح، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت منظمة "المطبخ المركزي العالمي": "تعرضنا للقصف أثناء مغادرتنا مستودعا بدير البلح رغم تنسيق التحرك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت منظمة "المطبخ المركزي العالمي": "فريقنا كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بقطاع غزة بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعارنا".

وتابعت منظمة "المطبخ المركزي العالمي": "الهجمات الإسرائيلية لا تستهدف منظمتنا فحسب، بل تستهدف كل المنظمات الإنسانية في قطاع غزة".

وأكملت: "القتلى الـ7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا ولديهم جنسيات مزدوجة من أمريكا وكندا وفلسطين".