الأدلة الجنائية تحدد أسباب حريق شقة بالعمرانية

انتدبت النيابة العامة بالجيزة خبراء الأدلة الجنائية لمعانة حريق التهم شقة في منطقة العمرانية لبيان أسبابه ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل شقة نتيجة ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة في العمرانية، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.