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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حقوق الإنسان بالنواب: السيسي وضع النقاط فوق الحروف بشأن سياسات مصر

طارق رضوان رئيس
طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

وجه النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على جميع القضايا المهمة التى تناولها فى خطابه التاريخى الذى ألقاه من قلب المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الادارية الجديدة معرباً عن سعادته الغامرة بالمقر الجديد لمجلس النواب المصرى معتبراً هذا المقر بمثابة واحد من أهم المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد .

 

ولفت " رضوان " إلى أن رد فعل قيادات واعضاء مجلس النواب فى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين والشخصيات العامة والحزبية على جميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى خطابه بمثابة تأييد كبير وواسع النطاق لجميع سياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية.

وأكد أن الرئيس السيسى وضع النقاط فوق الحروف حول سياسات مصر الداخلية والخارجية فى هذا الخطاب خلال فترة رئاسته الجديدة فى ال 6 سنوات القادمة .

ووجه النائب طارق رضوان كل التحية والتقدير للرئيس السيسى على اهتمامه غير المسبوق فى تاريخ مصر بملف حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة مؤكداً أن الرئيس السيسى جعل حقوق الإنسان فى التعليم والصحة والسكن الكريم تتصدر اهتمامات الدولة المصرية بجميع مؤسساتها .

وأكد النائب طارق رضوان أن خطاب الرئيس السيسى لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية مشيداً بوسائل الطمأنة التى بعث بها الرئيس السيسى لكل المصريين بشأن مستقبل مصر الاقتصادى وقدرتها على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية وتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على حدود مصر وأمنها القومى .

طارق رضوان عبد الفتاح السيسي مجلس النواب

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