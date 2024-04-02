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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود العسيلي: كنت بعدي من قدام مدارس البنات يشوفوني يصرخوا ويجروا عليا

صدى البلد

حل المطرب محمود العسيلي، ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج " ع المسرح " المذاع على قناة " الحياة".

 

 قال المطرب محمود العسيلي، إن أول أغنية قدمها كانت في الجامعة، وأن أول أغنية قدمها " مجنونة" حصلت على مشاهدة علية، والجمهور عرفه من أول أغنية له.

  وأضاف المطرب محمود العسيلي، أن:" كن بركب التاكسي والكل أصبح يعرف، و كنت بعدي من قدام مدارس البنات يشوفوني يصرخوا ويجروا عليا ". 

 

وتابع المطرب محمود العسيلي،:" كل شئ في حياته تغير بعد أول أغنية، وأصبح يتعامل كأنه شخص مشهور، وأغنيته مجنونة كان نقطة تحول في حياته".

 

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