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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكنة أهداف| رونالدو يواصل مطاردة ميسي

رونالدو وميسي
رونالدو وميسي

واصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، مطاردة عرش غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في عدد الركلات الحرة المسجلة، بعدما أحرز هدفين ضد أبها، مساء اليوم الثلاثاء.

 

وسجل رونالدو ثنائية في الدقيقتين 11 و21 من ركلتين حرتين مباشرتين خلال المباراة التي تجمع الطرفين، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

 

وجاء الهدف الأول من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يسجل الثاني من الجهة اليسرى ببراعة شديدة.

بهذه الثنائية، وصل "الدون" إلى 63 هدفا من الركلات الحرة المباشرة رفقة الأندية والمنتخب البرتغالي.

 

وقلص رونالدو الفارق مع ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي إلى ركلتين فقط، حيث سبق أن سجل الأرجنتيني 65 هدفا من ركلات حرة مباشرة.

يذكر أن رونالدو عزز تصدره لترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 هدفا موسعا الفارق مع ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال إلى 6 أهداف.

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