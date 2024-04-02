بيت الرفاعي الحلقة 23.. أمير كرارة يتورط في جريمة قتـ ل جديدة

بدأت أحداث الحلقة 23 من مسلسل بيت الرفاعي باستجواب الشرطة لفاروق في قضية قتل نسمة ولكنه استطاع أن يتهرب بردود واهية.

قرر فيه ياسين بتوزيع الدولارات التي عثر عليها في خزنة والده على إخوته والمعلم سعيد والحاج عفيفي، كما اعترف بحبه لسامية وأخبرها بأنه سيتزوجها بعدما يسافر ويعيشا سويا في الخارج.



قرر هند والده حبيبة أن تتطلق بعدما قرر أن تسافر هى وحبيبة لتعيش مع ياسين، واختتمت الحلقة بمعرفة ياسين اتهامه في قضية قتل نسمة، وأثناء استعداده للسفر عرفت هند أنه سيتزوج لذا قرتت إلغاء سفرها واعترفت لياسين أنها ستمنع حبيبة من رؤيته.

بدأت الحلقة الـ 22 من مسلسل بيت الرفاعى بإطلاق النار على نسمة "حنان فكرى" ومقتلها في أيدي ياسين "أمير كرارة" الذى وصل إليها وبمجرد الإمساك بها تتعرض لإطلاق النار من ظهرها وتفارق الحياة، وفى نفس الوقت يتصل عجوزة مساعد فاروق به ويخبره بأن كل شيء تم كل خطط.

يعود ياسين ويخبر الريس مهدى "حمدى هيكل" بما حدث وأن نسمة قتلت أمام عينه، وأنه سيعود إلى القاهرة بعد ضياع آخر دليل لإثبات براءته من تهمة قتل والد، وفى نفس الوقت يتعرض مصنع الورق الخاص بالحاج عفيفى "صبرى عبد المنعم" للحرق بالكامل بفعل فاعل حيث انتقم المعلم نعمانى من عفيفى بسبب ياسين الذى لم يرضخ لطلباته في المشاركة بنسبة النصف.



يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.