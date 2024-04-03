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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بأسيوط

انهيار منزل بأسيوط
انهيار منزل بأسيوط

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون،  إثر انهيار منزل قديم مكون من طابقين بجزيرة العقب التابعة لقرية بنى محمديات بمركز أبنوب في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد انهيار منزل ووجود وفيات ومصابين.


انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تبين انهيار منزل قديم مبنى بالطوب اللبن والجريد ومكون من طابقين ما أسفر عن وفاة "صلاح.ع" 45 عامًا،  و"ياسين.م.ع" 7 اعوام، وإصابة "محمد.ص" 19 عامًا، و "نورهان.ص" 15 عامًا، و"أميرة.ص" 12 عامًا، و"ورظة.جعفر" 45 عامًا.

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تم استخراج الجثـ ـتين والمصابين من تحت الأنقاض وتحويلهم إلى مستشفى أبنوب. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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