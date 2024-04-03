الاحتلال يعترف بخطأ جسيم.. تفاصيل جديدة بشأن مقـ تل عمال الإغاثة بغزة

أقر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بمقتل أعضاء من "وورلد سنترال كيتشن" على يد قوات الاحتلال، قائلًا إنه وقع نتيجة خطأ في تحديد هويتهم في ظروف معقدة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أصدر هاليفي، اعتذارًا عن الحادث، مضيفًا أن ذلك كان نتيجة "خطأ في تحديد هويتهم"، والذي تم التحقيق فيه والتعلم منه.

وأضاف في بيان بالفيديو “الليلة الماضية، قُتل سبعة موظفين في المطبخ المركزي العالمي"، لافتًا إلى جيش الاحتلال قد أنهى بالفعل تحقيقه الأولي في الغارة وتم إطلاعه على النتائج في قاعدة القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي.

ولفت “لقد كان خطأً أعقب خطأً في تحديد الهوية، ليلاً، في ظروف معقدة للغاية، مشيرًا “لم يكن ينبغي أن يحدث ذلك”.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، قدم في وقت سابق من مساء الثلاثاء، "اعتذاره" بعد مقتل سبعة أشخاص يعملون في مؤسسة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية جراء غارة جوية إسرائيلية في قطاع غزة.

وقررت مؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" – المطبخ المركزي العالمي - الخيرية للأغذية، تعليق عملياتها في غزة بعد الحادث.

وقالت المؤسسة الخيرية إن القتلى كانوا ضمن قافلة مساعدات كانت تغادر أحد المستودعات وسط غزة، لافتة إلى أنها "ستتخذ قرارات بشأن مستقبل عملها قريبا".