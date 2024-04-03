عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب: خطاب الرئيس السيسي أكد نجاح السياسة الخارجية لمصر

أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم جاء شاملا وواقعيا إذ تحدث بكل صراحة عن الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية ، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسي على ما جاء فى خطابه التاريخى بشأن السياسة الخارجية لمصر ودورها التاريخي والمحورى تجاه جميع القضايا الدولية والإقليمية.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إن الرئيس السيسي بعث برسالة عاجلة للعالم كله وبجميع دوله ومنظماته لتحمل مسؤلياته التاريخية تجاه ما يحدث داخل قطاع غزة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق ، مطالباً من المجتمع الدولي سرعة التدخل لتنفيذ رؤية مصر الواضحة والحاسمة للوقف الفوري لإطلاق النار من جيش الاحتلال الإسرائيلى والتحذير الواضح من خطورة اقدام حكومة الاحتلال على أى عملية عسكرية داخل رفح الفلسطينية.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة لن يتحقق إلا بالاستجابة الفورية من المجتمع الدولي لرؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى والتى تتمثل فى ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن خطاب الرئيس السيسي ركز على تقديم تفصيل كافٍ عن الفترة التى قضاها فى حكم مصر وعن إنجازاتها، مشيرًا إلى أن هذه الفترة كشفت أنه نجح فى إدارة مصر على المستويين الدولى والإقليمى وأن الرئيس أوضح حجم المؤامرة، التى كانت تحاك للدولة المصرية.

وأوضح النائب أحمد فؤاد أباظة أن خطاب الرئيس السيسي اتسم بالحديث عن مجهودات الدولة لزيادة النمو الاقتصادي في زمن قياسي، وهو أمر جيد للغاية ويحسب لمؤسسة الرئاسة أنها تهتم به، كما أن حديثه عن المشروعات القومية جاء في نصابه الصحيح إذ استطاعت مصر فى زمن قياسي أن تقيم أكثر من مشروع قومى فى فترة وجيزة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي القضايا الدولية الأوضاع الداخلية جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد

ترشيحاتنا

ليس كما يفهمه الكثيرون.. شيخ الأزهر يوضح معنى "الضار النافع"

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

أخبار التوك شو| مصير حكومة مدبولي.. الزراعة تزف بشرى للمواطنين بشأن الدواجن واللحوم مع اقتراب العيد

دعاء عند الإفطار يوم 24 رمضان.. الإفتاء: الرسول كان يردد 7 كلمات

تصريحات جريئة.. مسلم يفجّر مفاجآت حول طلاقه وخطوبته وحضانة نجله في حال زواج طليقته| إليك التفاصيل

45 مليون دولار حزمة جديدة لمساعدة طلاب الجامعة الأمريكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مجسم.. كارولين عزمي تخطف الأنظار | شاهد

جوليا بسترانا.. أبشع امرأة في التاريخ دفنت بعد 150 عامًا من وفاتها|ما السبب؟

تعرف على تفاصيل أول مكالمة في التاريخ من الهاتف المحمول

الكهرباء هتقطع في العيد؟| مفاجآت حول جدول تخفيف الأحمال بعد رمضان

فيديو

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

500 جنيه| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ