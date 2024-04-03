عربية النواب: خطاب الرئيس السيسي أكد نجاح السياسة الخارجية لمصر

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم جاء شاملا وواقعيا إذ تحدث بكل صراحة عن الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية ، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسي على ما جاء فى خطابه التاريخى بشأن السياسة الخارجية لمصر ودورها التاريخي والمحورى تجاه جميع القضايا الدولية والإقليمية.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إن الرئيس السيسي بعث برسالة عاجلة للعالم كله وبجميع دوله ومنظماته لتحمل مسؤلياته التاريخية تجاه ما يحدث داخل قطاع غزة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق ، مطالباً من المجتمع الدولي سرعة التدخل لتنفيذ رؤية مصر الواضحة والحاسمة للوقف الفوري لإطلاق النار من جيش الاحتلال الإسرائيلى والتحذير الواضح من خطورة اقدام حكومة الاحتلال على أى عملية عسكرية داخل رفح الفلسطينية.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة لن يتحقق إلا بالاستجابة الفورية من المجتمع الدولي لرؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى والتى تتمثل فى ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن خطاب الرئيس السيسي ركز على تقديم تفصيل كافٍ عن الفترة التى قضاها فى حكم مصر وعن إنجازاتها، مشيرًا إلى أن هذه الفترة كشفت أنه نجح فى إدارة مصر على المستويين الدولى والإقليمى وأن الرئيس أوضح حجم المؤامرة، التى كانت تحاك للدولة المصرية.

وأوضح النائب أحمد فؤاد أباظة أن خطاب الرئيس السيسي اتسم بالحديث عن مجهودات الدولة لزيادة النمو الاقتصادي في زمن قياسي، وهو أمر جيد للغاية ويحسب لمؤسسة الرئاسة أنها تهتم به، كما أن حديثه عن المشروعات القومية جاء في نصابه الصحيح إذ استطاعت مصر فى زمن قياسي أن تقيم أكثر من مشروع قومى فى فترة وجيزة.