المداح أسطورة العودة.. ظهور أحمد خالد صالح في دور نمرود

عرضت اليوم الحلقة الـ 25 من مسلسل المداح أسطورة العودة، وبدأت الحلقة بـ طلب منال ( دنيا عبد العزيز) الطلاق من زين( محمد عز) بسبب أنه طمعان في أموالها.



وتذهب رحاب ( هبة مجدي ) إلى سميح ( فتحي عبد الوهاب) لتبلغه أنها ترجع الآثار التي سرقتها من زين، لكي يعود لشقيقتها مرة أخرى، ولكن سميح يرفض بذلك وأنه حقها.



ويظهر اسم النمرود لـ صابر ( حمادة هلال ) على الحائط، ويقوي صابر نفسه ويبلغ أنه يريد يرى النمرود ( أحمد خالد صالح ) ويظهر له بعد طلب صابر منه .





ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. وتدور احداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.



مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.