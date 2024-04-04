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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

غير اللى عارفينها.. أطعمة تعالج تساقط الشعر وتزيد قوته

تساقط الشعر
تساقط الشعر

يعد تساقط الشعر من المشكلات الشائعة بين النساء والرجال بشكل واسع جدا لذا من المهم معرفة الأطعمة التى تغذي البصيلة وتقوي الشعر من الداخل.

ويعتقد الكثير من الأشخاص أن تناول اللحوم والجرجير هما فقط من يعملان على إطالة الشعر ولكن فى الحقيقة هناك قائمة لها فوائد خارقة فى منع تساقط الشعر وزيادة قوته وطوله ولايعرفها معظمنا.

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ووفقا لما جاء فى موقع هيلث نعرض لكم أهم الأطعمة التى تعالج تساقط الشعر وتحافظ عليه.

  • البيض فهو غني بالبروتين، وهو عنصر أساسي لنمو الشعر يوحتوي البيض أيضًا على فيتامينات B والزنك والحديد وهي ضرورية لصحة الشعر.
  • السبانخ لأنها مصدر غني بالحديد وهو ضروري لنقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر.
  • الأسماك الدهنية بسبب أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحسن صحة فروة الرأس وتقلل من الالتهابات.
  • البطاطا الحلوة وهى غنية بفيتامين أ الذي يساعد في الحفاظ على صحة فروة الرأس وإنتاج الزيوت الطبيعية.
  • الزبادي وهو مصدر غني بالبروتين والكالسيوم، وهما ضروريان لصحة الشعر.

البطاطا
البطاطا
الشعر أحماض أوميجا 3 البطاطا الحلوة تعالج تساقط الشعر بصيلات الشعر نمو الشعر

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