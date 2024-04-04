هل تستمر الموجة الحارة في العيد ؟

تحذير من تخفيف الملابس

قدمت مذيعة “صدى البلد”رنا عبدالرحمن تغطية عن حالة الطقس اليوم الخميس، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة عى كافة أنحاء البلاد يصاحبه تحذيرات من وجود نشاط للشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس لطيف خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويشهد الطقس اليوم ، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

و في ذات السياق

قالت الهيئة العامة لـ "الأرصاد الجوية"، إن اليوم يشهد طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة العامة لـ “الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

و عن توقعات طقس عيد الفطر المبارك

فيتساءل عدد كبير من المواطنين عن معرفه حالة الطقس في اجازة عيد الفطر 2024 الذي تبقى عليه ايام قليلة وستكون أول أيامها الثلاثاء 9 أبريل وتستمر اجازة العيد حتى الأحد 14 أبريل، بحسب رئيس مجلس الوزراء.

ووفق أخر بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية فإنه بداية من الاحد القادم 7 أبريل 2024 يحدث انخفاض

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