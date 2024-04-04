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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جودة المهدي: «أحمد البدوي» من أكبر أولياء مصر وتوجهت إليه سهام الناقدين للنيل منه

مقام السيد البدوي
مقام السيد البدوي

قال الشيخ أحمد جودة المهدي، أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف ووكيل مشيخة الطرق الصوفية، إن الطبيعة المصرية تصدت للتيارات المتطرفة والاتهامات التي نالت من التصوف ووصفه بالشرك.

 

وأضاف أحمد المهدي، خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن اتهام الصوفية بالشرك والكفر هدفه تشكيك المصريين في رموزهم.

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ونوه بأن دائرة المعارف قالت عن سيدي أحمد البدوي إنه من أكبر أولياء مصر وامتاز بفلسفة صوفية تأسست على الكتاب والسنة، بعد أن كانت هناك محاولات في تكريه الناس عنه وصدهم.

 

وأكمل أن سيدي أحمد البدوي كان من أكثر الشخصيات التي توجهت إليه سهام الناقدين، واتهموه بالتشيع وترك الصلاة، والجنون وكل ما أثير عنه أكاذيب مقصودة للنيل منه، وتكريه الناس منه، فكل هذه أكاذيب تستهدف النيل من الأولياء.

أحمد جودة المهدي قصواء الخلالي مملكة الدراويش احمد البدوى

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