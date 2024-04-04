بعد فشل خطة التهجير القسري| خطة خبيثة من إسرائيل.. ماذا يحدث؟

تتواصل العمليات العسكرية الغاشمة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ، حيث يعاني القطاع من أسوء كارثة انسانية على الاطلاق ، فضلاً عن أن هناك عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

احتجاجات داخل الكنيست

احتجَّت مجموعة من الإسرائيليين في الكنيست، الأربعاء، لمطالبة الحكومة ببذل المزيد من الجهود من أجل تحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس» في غزة، ولطَّخ بعضهم الحاجز الزجاجي الفاصل بين قاعة الزوار والقاعة الرئيسية بالطلاء.

وهتفوا في المشرعين الجالسين أسفل منهم «الآن! الآن!»، وتركوا الزجاج ملطخاً باللون الأصفر؛ لون حملتهم، بينما اقتادهم موظفون بالكنيست إلى الخارج، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

يأتي الاحتجاج عقب مظاهرات مناهضة للحكومة خرجت في القدس على مدى ثلاثة أيام، ونزل خلالها الآلاف إلى الشوارع للمطالبة باتخاذ مزيد من الإجراءات لتحرير الرهائن وبتنظيم انتخابات جديدة لاستبدال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن بين 253 شخصاً احتجزتهم «حماس» خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر ، يظل 134 رهن الاحتجاز في القطاع الفلسطيني.

وأعلن مسؤولون إسرائيليون أن ما لا يقل عن 35 منهم ماتوا، ويخشى أقارب وأصدقاء على مصير بقيتهم في ظل استمرار الصراع.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ181 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدًا و91 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 33 ألفًا و37 شهيدًا و75 ألفًا و668 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

بعد فشل فكرة التهجير القسري

في هذا الصدد قال زيد الايوبي المحلل السياسي الفلسطيني ، إن الحرب في غزة استثنائية و ليست مثلها باقي الحروب، مشيراً إلى أن نتنياهو والجيش الاسرائيلي قرروا خوض هذه الحرب ضد المدنيين وتدمير كل شيء داخل قطاع غزة حيث قتل المدنيين والاطفال والنساء والشيوخ وتدمير المدارس والجامعات والمعاهد والمستشفيات والكنائس والمساجد وحتى المواقع الاثرية ، وبالتالي هم يرغبون في قطع شريان الحياة من داخل قطاع غزة لاجبار الناس على ترك غزة طوعا بعد فشل فكرة التهجير القسري لسكان غزة .

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن الحرب ستستمر حتى شهر نوفمبر القادم، وخلال هذه الفترة ستستمر اسرائيل في ضرب شريان الحياة داخل قطاع غزة، مشيراً إلى أن هناك تحريض من قبل حماس للانقلاب على الانظمة من اجل دعم فلسطين وهذا الكلام لا يجوز، حيث إن الفلسطينيين لا يقبلون أن يكون هناك انقلاب على انظمتنا العربية من اجل دعم فلسطين بل بالعكس هذا يمثل ضرب للقضية الفلسطينية لانه اذا سقط الوطن العربي ستسقط القضية الفلسطينية وهذا امر تستفيد منه اسرائيل بشكل كبير.