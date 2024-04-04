قرار شديد جدا.. تعليق صادم من خالد الغندور على تصاعد أزمة الشحات والشيبي

علق الإعلامي خالد الغندور على تصاعد أزمة الشحات والشيبي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و قال الغندور : الشيبي أضرب و اتهان بعد المباراة من غير ما يعمل أي حاجة ،وكابتن عامر حسين و لجنة المسابقات طلعت قرار شديد جدا و الشحات خد ماتشين بس.

وتابع : من حق اتحاد الكرة يوقف الشيبي عشان أضرب و اتهان و أتشتم وحسين الشحات يأخد ماتشين عشان ضرب و سب الدين ، عموما لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي هتفض الليلة و هتعرفنا مين الصح و مين الغلط.

وكان قد كشف عامر العمايرة الخبير التحكيمي علي الموقف القانوني لواقعة حسين الشحات و الشيبي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أكس.

و كتب عامر العمايرة: يقال إن محمد الشيبى لاعب بيراميدز ‏لن يحضر التحقيق معه أمام لجنة الانضباط بالاتحاد المصري فماذا تقول اللائحة؟

وتابع : ‏مادة 14 الحضور أمام اللجنة،‏للجنة توقيع العقوبة المناسبة فى حالة الضرورة دون حضوره،‏للجنة توقيع غرامة علي أي طرف لا يتعاون معها بعد إنذاره.

وكان قد علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي علي تمسك محمد الشيبي باللجوء إلى القضاء بسبب واقعة حسين الشحات.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" ‏الحل من وجهة نظري أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري تصدر قرارا بإيقاف محمد الشيبي عن مزاولة أى نشاط خاص بكرة القدم لحين سحب القضية من أمام المحاكم العادية وأن اتحاد الكرة المصري يطلب من اللجنة التأديبية للفيفا تعميم العقوبة ليكون لها أثر عالمى ".