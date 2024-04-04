عنده طفلين ومش بيشتغل.. حياة كريمة تمنح مبلغا ماليا لرجل بسيط| فيديو

أجرى برنامج "حياة كريمة" والمذاع على فضائية "دي ام سي" لقاء مع رجل بسيط يعمل نحات، للحديث معه عن ما يحتاجه لتيسير الحياة عليه.

وقال الرجل لبرنامج "حياة كريمة"، إن آخر مرة عمل فيها كانت من أسبوعين، ولدي طفلان لديهما توحد.

وتابع الرجل: ربنا بيرزقني ، ومعايا دلوقتي ٤٠ جنيها ومش خايف وراضي.

ورفض الرجل الحصول على مبلغ مالي من البرنامج، قائلا: "مدام قادر أشتغل خلاص لكن آخد فلوس كآني محتاج لا".

وعلى الرغم من فقر الرجل واحتياجه فإن البرنامج وضعه في اختبار أن يقابل رجل أكثر فقرا، ومنحه ما معه من مال، ولذلك منحه البرنامج درع " بطل حياة كريمة ومنحه ٥٠ ألف جنيه".

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