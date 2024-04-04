إحداث عاهة مستديمة لجارهما.. ننشر نص حيثيات المحكمة في واقعة البساتين

‏قضت المحكمة بمُعاقبة المتهمين فرج.ع وعلي.ع بالسجن المُشدد 5 سنوات عما أسند ‏لهما، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لجارهما وألزمتهما المحكمة بالمصاريف الجنائية. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين فرج.ع وعلي.ع أنها في يوم 4 يونيو 2023 بدائرة قسم ‏البساتين أحدثا جرحاً بالمجني عليه أحمد.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا به ‏الإصابة الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي. ‏



وأسندت لهما النيابة أيضاً أنهما حازا وأحرزا أداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص ‏‏"عصا حديد" دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية. ‏



وقالت المحكمة في حيثيات الإدانة إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن ‏إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة ‏المحاكمة تتحصل فيما شهد به أمير.م بوحود خلافات بينه وبين المتهم الثاني على أثر ‏قيامه ببيع بضائع بالمحل الخاص به بأزيد من سعرها الرسمي. ‏



فنتج عن ذلك أن قام بنهي قاطني العقار محل سكنه عن الشراء من المحل الخاص بالمتهم ‏فما كان منه إلا أن تواصل معه هاتفيا طالباً مقابلته. ‏

وحال تقابله معه وكان بصحبته المجني عليه الآخر أحمد. م فوجي بالمتهم الأول يتشاجر ‏معهما بمساعدة من المتهم الثاني والذي قام بتقييده وفوجيء بالمجني عليه الأول مصاب ‏بإصابة جسيمة برأسه ما نتج عنه تخلف لديه عاهة مستديمة من تعدي المتهمين عليه فما ‏كان منه إلا أن نقله لتقي العلاج. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد ابو ‏عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة. ‏