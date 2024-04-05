عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | السيسي يحضر سحور القوات المسلحة .. الحكومة تستعد لإطلاق رادار الأسعار .. الزمالك يعلن الحداد لوفاة المعد البدني .. بايدن ييلغ نتنياهو بشروطه لدعم إسرائيل

نشرة اخبار صدى البلد
نشرة اخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث.

 

الرئيس السيسي يحضر حفل سحور القوات المسلحة..صور

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي،  حفل سحور القوات المسلحة بحضور الفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي،  والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات

المستهلك في المقدمة.. "رادار الأسعار" لمراقبة الأسواق وحماية حقوق المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أهمية حدوث موجة انخفاض في أسعار السلع بعد عيد الفطر، مشيرا إلى أن “الأمور حاليا مستقرة

تفاصيل إغلاق طريق المحاجر 3 شهور

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع إمتداد محور طلعت حرب بمدينة القاهرة الجديدة حتى الطريق الأوسطى خلال محمية وادى دجلة مع تطوير المنطقة المحيطة

دوري أبطال إفريقيا| كولر: مواجهة سيمبا صعبة.. ونحتاج لدعم الجماهير

أكد مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ، على صعوبة مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: لقد شاهدنا مباراة الذهاب في تنزانيا ، ورأينا مدى صعوبتها

وفاة المعد البدني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إعلان حالة الحداد داخل مقر القلعة البيضاء لمدة ثلاثة أيام، على روح محمد مدحت المعد البدني لفريق الكرة الأول، الذي وافته المنية مساء الخميس إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة. ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري

محمد شبانة يفتح النار على شريف إكرامي بعد تصريحاته ضد الأهلي

علق الإعلامي محمد شبانة، على تصريحات شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بشأن إمكانية عودة رمضان صبحي، جناح الفريق السماوي، لصفوف الأهلي. و

تعليق ناري من عمرو الجنايني على موقف الزمالك بشأن إقامة قمة الدوري في السعودية

علق عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابق في اتحاد الكرة، على قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برفض إقامة قمة الدوري في المملكة العربية السعودية. وكتب "الجنايني" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "براڤو مجلس إدارة الزمالك براڤو حسين لبيب …

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

قال الفنان حسام حبيب إنه لا يقول عن نفسه أنه موهبة مهدورة ولكنه شخص يحب المزيكا . وأضاف حسام حبيب خلال حواره مع الإعلامية "منى عبدالوهاب"، ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: ، أنه لا يمارس أى مهنة

سعاد صالح: حصلت على 54% في الثانوية العامة

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن والدها كان يعمل في الصباح والمساء، من أجل أن ينفق على الأسرة، وأن هدف والدهم كان تعليم الجميع.

مصر احتضنت اليمنيين.. التهديدات في البحر الأحمر هدف لإيران.. رئيس المجلس الرئاسي اليمني يوجه رسائل مهمة

كشف رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، عن العديد من التصريحات الهامة، خلال لقاء له لبرنامج حقائق وأسرار ، عبر فضائية صدى البلد ، تقديم الإعلامي مصطفى بكري ، والتي نستعرضها من خلال هذا التقرير.

أكسيوس: مدير CIA سيزور مصر الأسبوع المقبل لبحث ملف غزة

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز سيزور القاهرة لبحث وقف إطلاق النار بقطاع غزة مع مسؤولين قطريين ورئيس الموساد.

النرويج تقرر ترحيل حارق القرآن سلوان موميكا إلى السويد

أوقفت النرويج اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا الذي أثار موجة من الغضب العام الماضي إثر تدنيسه المصحف، وقررت ترحيله إلى السويد في أقرب وقت ممكن ، وفق قرار قضائي، بحسب فرانس برس .

بايدن ييلغ نتنياهو بشروطه لمواصلة دعم إسرائيل

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن استمرار الدعم الأمريكي للحرب في غزة يعتمد على الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين، بحسب فرانس يرس .

CIA “صدى البلد أركان حرب الأخبار المحلية استخبارات الرئيس السيسي سحور القوات المسلحة رادار الأسعار دوري ابطال افريقيا وفاه المعد البدني الزمالك عمرو الجنايني قمة الدوري في السعودية حسام حبيب ترحيل حارق القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. حالة وفاة بالفريق تلغي مران الزمالك اليوم | تفاصيل

تفاصيل وفاة المعد البدني لفريق الكرة بنادي الزمالك

صلاح عبد الله: لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي بعد هذا التصريح

دعاء آخر جمعة في رمضان.. يفتح لك الأبواب المغلقة وينصرك الله نصرا عظيما

مفاجأة تقلب الموازين.. هل يعود إمام عاشور إلى الزمالك مرة أخرى؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

حرك ساعتك 60 دقيقة|موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 قبل العيد أم بعده؟

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

الموقع الرئاسي ينشر فيديو وصور لحضور الرئيس السيسي حفل سحور القوات المسلحة

بعد تصديق الرئيس السيسي.. أهم تعديلات قانون المالية العامة الموحد

أحمد صبري ينعى شقيقة اللواء سمير فرج

حدث ليلا| فوربس تكشف عن أهم مطورين عقاريين مصريين.. خناقة بالايدي بين والد عمر جابر وفرد أمن.. بيومي فؤاد يبكي على الهواء.. وبيان عاجل من السعودية حول غزة

مصر تحصل على الدفعة الثانية من مستحقات صفقة رأس الحكمة في هذا الموعد

خطوة إيجابية لدعم الاستثمار.. الحكومة تسدد 20% من مستحقات شركات البترول الأجنبية

ما هو عدد أيام إجازات عيد الفطر 2024؟

مدبولي للتجار: زيادة أسعار بعض السلع كل يوم أو أسبوع غير مقبولة

ترشيحاتنا

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

حدث ليلا | السيسي يحضر سحور القوات المسلحة .. الحكومة تستعد لإطلاق رادار الأسعار .. الزمالك يعلن الحداد لوفاة المعد البدني .. بايدن ييلغ نتنياهو بشروطه لدعم إسرائيل

بالفيديو.."الحشاشين وعلاقته بالجماعات المشبوهة".. كيف سيطر حسن الصباح علي عقول البسطاء؟|لاشين يوضح

بالقانون .. جهاز حماية المنافسة ملزم بتنظيم برامج توعية بمبادئ السوق الحرة

سعر خرافي.. هيفاء وهبي بقفطان يثير ضجة بالسوشيال ميديا

ماذا قال مسئول التحريات عن واقعة بيع طفل من قبل أمه وخاله؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلها شياكة .. درة بقفطان مغربي أنيق تشعل السوشيال ميديا

في 3 أيام .. طريقة عمل الترمس المر

خلي بالك .. فيروس منتشر لا يظهر بالتحاليل

نفس مصير شقيقه.. تفاصيل مثيرة حول وفاة مؤذن مصري قبل الفجر

فيديو

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ