حدث ليلا | السيسي يحضر سحور القوات المسلحة .. الحكومة تستعد لإطلاق رادار الأسعار .. الزمالك يعلن الحداد لوفاة المعد البدني .. بايدن ييلغ نتنياهو بشروطه لدعم إسرائيل

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث.

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل سحور القوات المسلحة بحضور الفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أهمية حدوث موجة انخفاض في أسعار السلع بعد عيد الفطر، مشيرا إلى أن “الأمور حاليا مستقرة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع إمتداد محور طلعت حرب بمدينة القاهرة الجديدة حتى الطريق الأوسطى خلال محمية وادى دجلة مع تطوير المنطقة المحيطة

أكد مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ، على صعوبة مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: لقد شاهدنا مباراة الذهاب في تنزانيا ، ورأينا مدى صعوبتها

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إعلان حالة الحداد داخل مقر القلعة البيضاء لمدة ثلاثة أيام، على روح محمد مدحت المعد البدني لفريق الكرة الأول، الذي وافته المنية مساء الخميس إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة. ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري

علق الإعلامي محمد شبانة، على تصريحات شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بشأن إمكانية عودة رمضان صبحي، جناح الفريق السماوي، لصفوف الأهلي. و

علق عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابق في اتحاد الكرة، على قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برفض إقامة قمة الدوري في المملكة العربية السعودية. وكتب "الجنايني" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "براڤو مجلس إدارة الزمالك براڤو حسين لبيب …

قال الفنان حسام حبيب إنه لا يقول عن نفسه أنه موهبة مهدورة ولكنه شخص يحب المزيكا . وأضاف حسام حبيب خلال حواره مع الإعلامية "منى عبدالوهاب"، ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: ، أنه لا يمارس أى مهنة

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن والدها كان يعمل في الصباح والمساء، من أجل أن ينفق على الأسرة، وأن هدف والدهم كان تعليم الجميع.

كشف رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، عن العديد من التصريحات الهامة، خلال لقاء له لبرنامج حقائق وأسرار ، عبر فضائية صدى البلد ، تقديم الإعلامي مصطفى بكري ، والتي نستعرضها من خلال هذا التقرير.

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز سيزور القاهرة لبحث وقف إطلاق النار بقطاع غزة مع مسؤولين قطريين ورئيس الموساد.

أوقفت النرويج اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا الذي أثار موجة من الغضب العام الماضي إثر تدنيسه المصحف، وقررت ترحيله إلى السويد في أقرب وقت ممكن ، وفق قرار قضائي، بحسب فرانس برس .

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن استمرار الدعم الأمريكي للحرب في غزة يعتمد على الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين، بحسب فرانس يرس .