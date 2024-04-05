حدث ليلا | السيسي يحضر سحور القوات المسلحة .. الحكومة تستعد لإطلاق رادار الأسعار .. الزمالك يعلن الحداد لوفاة المعد البدني .. بايدن ييلغ نتنياهو بشروطه لدعم إسرائيل

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الرئيس السيسي يحضر حفل سحور القوات المسلحة..صور
حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل سحور القوات المسلحة بحضور الفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات
المستهلك في المقدمة.. "رادار الأسعار" لمراقبة الأسواق وحماية حقوق المواطنين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أهمية حدوث موجة انخفاض في أسعار السلع بعد عيد الفطر، مشيرا إلى أن “الأمور حاليا مستقرة
تفاصيل إغلاق طريق المحاجر 3 شهور
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع إمتداد محور طلعت حرب بمدينة القاهرة الجديدة حتى الطريق الأوسطى خلال محمية وادى دجلة مع تطوير المنطقة المحيطة
دوري أبطال إفريقيا| كولر: مواجهة سيمبا صعبة.. ونحتاج لدعم الجماهير
أكد مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ، على صعوبة مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: لقد شاهدنا مباراة الذهاب في تنزانيا ، ورأينا مدى صعوبتها
وفاة المعد البدني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إعلان حالة الحداد داخل مقر القلعة البيضاء لمدة ثلاثة أيام، على روح محمد مدحت المعد البدني لفريق الكرة الأول، الذي وافته المنية مساء الخميس إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة. ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري
محمد شبانة يفتح النار على شريف إكرامي بعد تصريحاته ضد الأهلي
علق الإعلامي محمد شبانة، على تصريحات شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بشأن إمكانية عودة رمضان صبحي، جناح الفريق السماوي، لصفوف الأهلي. و
تعليق ناري من عمرو الجنايني على موقف الزمالك بشأن إقامة قمة الدوري في السعودية
علق عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابق في اتحاد الكرة، على قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برفض إقامة قمة الدوري في المملكة العربية السعودية. وكتب "الجنايني" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "براڤو مجلس إدارة الزمالك براڤو حسين لبيب …
حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن
قال الفنان حسام حبيب إنه لا يقول عن نفسه أنه موهبة مهدورة ولكنه شخص يحب المزيكا . وأضاف حسام حبيب خلال حواره مع الإعلامية "منى عبدالوهاب"، ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: ، أنه لا يمارس أى مهنة
سعاد صالح: حصلت على 54% في الثانوية العامة
أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن والدها كان يعمل في الصباح والمساء، من أجل أن ينفق على الأسرة، وأن هدف والدهم كان تعليم الجميع.
مصر احتضنت اليمنيين.. التهديدات في البحر الأحمر هدف لإيران.. رئيس المجلس الرئاسي اليمني يوجه رسائل مهمة
كشف رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، عن العديد من التصريحات الهامة، خلال لقاء له لبرنامج حقائق وأسرار ، عبر فضائية صدى البلد ، تقديم الإعلامي مصطفى بكري ، والتي نستعرضها من خلال هذا التقرير.
أكسيوس: مدير CIA سيزور مصر الأسبوع المقبل لبحث ملف غزة
أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز سيزور القاهرة لبحث وقف إطلاق النار بقطاع غزة مع مسؤولين قطريين ورئيس الموساد.
النرويج تقرر ترحيل حارق القرآن سلوان موميكا إلى السويد
أوقفت النرويج اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا الذي أثار موجة من الغضب العام الماضي إثر تدنيسه المصحف، وقررت ترحيله إلى السويد في أقرب وقت ممكن ، وفق قرار قضائي، بحسب فرانس برس .
بايدن ييلغ نتنياهو بشروطه لمواصلة دعم إسرائيل
أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن استمرار الدعم الأمريكي للحرب في غزة يعتمد على الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين، بحسب فرانس يرس .