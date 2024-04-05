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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عام وخاص| هتاخد ضعف مرتبك.. بشرى للموظفين يوم 10 أبريل 2024

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

إجازة عيد الفطر2024 ..يأتى عيد  الفطر المبارك الاربعاء الموافق 10 أبريل الجاري، حيث يرتقب ملايين العمال بالقطاعين العام والخاص وكافة المؤسسات الأخرى هذه الإجازات للإحتفال مع أسرهم في أجواء يعمها الفرح والسعادة .


ولكن بعض الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة تتطلب العمل في خلال هذه الإجازة نظرا لحاجة العمل إليهم، وضمن القانون حقهم خلال عملهم في الإجازات من خلال صرف ضعف الأجر، نتعرض ضوابطها في سياق التقرير الآتي:

 

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6 أيام .. موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بالدولة.. تفاصيل

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لموظفي القطاع الخاص| عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024.. وهؤلاء محرومون منها بالقانون

طبقا لقانون الخدمة المدنية ، فهناك عدة حالات تحرم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وشركات قطاع الأعمال العام من حق الحصول على الإجازات الرسمية مع منحهم أجرا مضاعفا حسب حاجة العمل إليهم في هذه العطلات.

 

نص قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.


كما ضمن قانون العمل ، وفقا لآخر تعديلاته ، حقوق العمال في الحصول على الإجازات، حيث نصت المادة (52) منه، على أنه “للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 عشر يومًا في السنة".

 

ضعف الأجر في هذه الحالة

 

كما أتاحت المادة ذاتها لصاحب العمل، تشغيل العامل في هذه الأيام؛ إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة”

 


جدير بالذكر أن الحكومة قررت منح العاملين بالجهاز الاداري للدولة وكذلك بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024 الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024، على أن يكون يوم الأحد إجازة تخصم من رصيد إجازات العامل السنوية، بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024 .

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