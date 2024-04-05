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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطة نتنياهو لدخول رفح تواجه معارضة متزايدة في إسرائيل

صدى البلد

مع تصاعد التوترات في الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، تواجه خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لغزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة معارضة كبيرة من شخصيات رئيسية داخل إسرائيل، خاصة في ضوء الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة.

ووفقا لفاينانشال تايمز، تحث مجموعة من الإسرائيليين ذوي النفوذ الحكومة على إعادة النظر في استراتيجيتها، وتدعو إلى إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس على حساب الغزو العسكري. وهم يزعمون أن من الممكن تحييد حماس بشكل فعال.  

ومع ذلك، أكد نتنياهو منذ فترة طويلة أن الطريقة الوحيدة الممكنة لمواجهة حماس المدعومة من إيران هي من خلال التوغل البري في رفح، حيث يقال إن الآلاف من مقاتلي حماس متحصنون إلى جانب الرهائن.

ويأتي الرد على خطة نتنياهو وسط قلق دولي متزايد بشأن الخسائر في صفوف المدنيين، والتي تفاقمت بسبب قيام إسرائيل مؤخرًا بقتل سبعة من عمال الإغاثة الدوليين عن طريق الخطأ. وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مكالمة هاتفية مع نتنياهو، على أهمية حماية ورعاية المدنيين في غزة، محذرا من أن الفشل في القيام بذلك قد يدفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في دعمها للحملة العسكرية الإسرائيلية.

وسط هذه التطورات، يدعو مدير المخابرات العسكرية السابق عاموس يادلين وآخرون إلى تغيير في الإستراتيجية بدلاً من الانخراط في عملية عسكرية مكلفة ومميتة في رفح.

تتمتع الولايات المتحدة، باعتبارها الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل، بنفوذ كبير في تشكيل نهج البلاد تجاه الصراع. وتؤكد دعوة بايدن إلى وقف فوري لإطلاق النار وتأكيده على التفاوض مع حماس موقف واشنطن بشأن حل الأزمة عبر السبل الدبلوماسية.

وفي حين تواجه حكومة نتنياهو ضغوطاً من جبهتين محلية ودولية، بما في ذلك المظاهرات الحاشدة في إسرائيل والمخاوف من داخل ائتلافه، فإن الطريق إلى الأمام يظل غير مؤكد. وعلى الرغم من المعارضة لخطة نتنياهو، فإن الخطاب المحيط بالصراع آخذ في التطور، حيث تلعب الولايات المتحدة دوراً محورياً في تشكيل استجابة إسرائيل للأزمة.

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