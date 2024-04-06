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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

اختراق بياناتك .. كيف تحمي نفسك من روبوتات الدردشة ؟

روبوتات الدردشة
روبوتات الدردشة ..كيف تحمي بياناتك ؟

نمو هائلا قد شهدته تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، إلا أنه الخطر الأكبر الذي يقع فيه الكثيرين هو كيفية حماية بياناتك من الأختراق  أثناء محادثاتك مع Gemini و ChatGPT، وأية روبوتات دردشة أخرى قد تكون سببًا في اختراق بياناتك إليك وفقا لموقع “ xeyecs ”ماذا تفعل لحماية بياناتك واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟

1- عدم مشاركة أية معلومات 

يجب عدم مشاركة أية معلومات شخصية مع روبوتات الدردشة سواء Gemini وChatGPT وأي روبوتات دردشة أخرى 

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2- مشاركة أي وثائق 

يجب تجنب مشاركة أي وثائق تحتوي على أية معلومات حساسة أو بيانات سرية  أو آية أسرار تجارية.

3- إعدادات الخصوصية

يجب قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بالنموذج اللغوي الذي تقوم باستخدامه بعناية، ثم القيام بتحديد الإعدادات المتاحة للقيام بالتحكم في كيفية القيام بجمع بياناتك واستخدامها.

4-مهارات برمجية

إذا كنت تملك عدة مهارات برمجية، فيمكنك القيام بقراءة التعليمات البرمجية وذلك للتأكد من أن الإضافات التي قمت باستخدامها تقوم بإرسال البيانات فقط إلى الخوادم المعلنة في المقابل إذا لم تمتلك أية مهارات برمجية، فيمكنك طلب من صديق مبرمج القيام بمراجعة التعليمات البرمجية وذلك نيابة عنك، أو القيام باستخدام أداة للقيام بتحليل إضافات موثوقة لمحاولة التحقق من سلامة تلك البيانات.

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