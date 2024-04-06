خالد الغندور يوجه رسالة لـ حسين الشحات بعد الإصابة

علق الإعلامي خالد الغندور، على إصابة حسين الشحات، بعد لقاء الاياب أمام سيمبا التنزاني.

وكتب: “ألف سلامة ربنا يشفيه إن شاء الله”.

يواجه حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، تحدي الغياب عن عدد من مباريات فريقه بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد اصطدامه مع أحد لاعبي فريق سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعت الفريقين أمس في إياب ربع نهائي بطولة إفريقيا.

غياب الشحات عن مباراة القمة

من المتوقع أن يغيب الشحات عن المباريات حتى نهاية الشهر الجاري، ما يعني غيابه عن مباريات إنبي وزد والزمالك في الدوري في أيام 8 و11 و15 أبريل الجاري، بالإضافة إلى مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقررة لهما في 19 و26 أبريل الجاري.

بعد تعرضه لإصابة عنيفة في مباراة سيمبا التنزاني نُقِل على إثرها إلى المستشفى، تم الكشف عن التشخيص الأول لإصابة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات الذي اصطدم بقوة بأحد لاعبي الفريق التنزاني.

وقال محمد الشحات شقيق اللاعب في تصريحات تليفزيونية أن "الشحات" بدأ استعادة وعيه لكنه سيظل تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، وهناك اشتباه في إصابته بشرخ في عظام الوجه أسفل العين.