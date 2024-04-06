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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كارولين عزمي تستعرض رشاقتها | شاهد

كارولين عزمي
كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وتألقت كارولين عزمي ، مرتديه بنطال أنيق باللون الذهبي اللامع، ونسقت معه توب مكشوف البطن دون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت كارولين عزمي، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت كارولين عزمي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور كارولين عزمي 

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