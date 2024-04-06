قالي كلمة وجعتني أوي .. مجدي الجلاد يكشف سرا في حياة مبارك

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد عن سر أخبره به الرئيس الأسبق حسني مبارك قائلًا: "كنت واقف في عزاء مبارك في الصف مع جمال وعلاء واتكلمنا شوية وحصل بيننا حوار، اتكلمنا في عجالة في حاجات، قلت له مهما حصل خلاف او اتفاق فهو عاش وطني ومات وطني".

وقال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "لما عملت حوار مع حسني مبارك، هقول ما يسمح به في الفترة الزمنية الحالية، والحوار كان يبدو ابوياً، وقالي الفساد موجود وعارفهم بالاسم، وقالي كلمة وجعتني اوي على مصر، قال أحيانًا الحد اللي قاعد مكاني يقعد يحسبها لو قبض على جزء من نخبة مصر، مثلًا في القضية اللي فاتت، هيبقى في صالح سمعة مصر، وقال كل واحد هيجي وقته، وبالمنطق ساعتها كنت مش مقتنع، بس لما قعدت مع سياسي كبير في بيته، وسألته على منطق مبارك، رد السياسي وقالي، هتقدر تعرف حساباته لما تقعد على نفس الكرسي، قلت له هو الكرسي له حسابات، قال اه، قلتله هل تصل للمرحلة دي، قالي ازاي تبقى ساذج للدرجة دي ما انت يا مجدي جوه وعارف، وانا لا مصدق ده ولا مصدق ده، ومش مقتنع لحد دلوقتي، لانه قال اسم أنا عارف انه فاسد، والشخص ده موجود لحد دلوقتي في المشهد".

وأضاف الجلاد قائلًا: "عمر سليمان ميت مش عايش، وسيبك من كل اللي بيتقال، انا من اكتر الناس اللي واثقين ان عمر سليمان مات، لان القصة بتاعتي من المصدر اللي مينفعش يكذب، وهو طبيبه الخاص، وهو قالي أن حالته كانت متأخرة وصعبة جدًا واتنقلت معاه من بلد لبلد، واول مرة اقولها، وبيجيلي ساعات تشكك وحيرة".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

