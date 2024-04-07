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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إطلالة لافتة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام |شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني

شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال مختلفة. 

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وتألقت دينا الشربيني، مرتديه بنطالاً واسعاً باللون البيج مع توب باللون الأبيض، ونسقت معهم جاكيت باللون البيج بتصميم مميز يتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية فاعتمدت دينا الشربيني، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها. 

كما اختارت دينا الشربيني، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور دينا الشربيني :

دينا دينا الشربيني صور دينا الشربيني إطلالات دينا الشربيني أخبار دينا الشربيني

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