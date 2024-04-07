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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مصر أكتوبر: حفل إفطار الأسرة المصرية رسالة بتكاتف الشعب خلف القيادة السياسية

أحمد حلمى، نائب
أحمد حلمى، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة

أشاد المهندس أحمد حلمى، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقامة حفل إفطار الأسرة المصرية كل عام منذ توليه قيادة البلاد، الأمر الذي يؤكد مدى إحساس الرئيس السيسي بالمواطن البسيط وهموم المصريين، فهو يحمل مسؤولية كبيرة في ظل مستجدات وأحداث راهنة تلقي بظلالها على اقتصاديات العالم.

 

وأشار "حلمي" في تصريحات صحفية له اليوم، إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته علي الاستمرار فى تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي قائمة على توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة، للطبقات الأولى بالرعاية.

 

ولفت المهندس أحمد حلمي، علي وضع الرئيس السيسي، قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني وفي الصدارة منها: توفير الحياة الكريمة اللازمة له، وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد، والخدمات الصحية اللائقة، والسكن الكريم.

 

وأوضح نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، أن حفل الإفطار يحمل أيضا العديد من الرسائل المهمة وأبرزها الوفاء بالوعد والقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

 

وتابع أن حفل الإفطار يحظى باهتمام كبير، خاصة وانه الحفل يحضره لفيف من وزراء الحكومة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة، وشهد الأعوام الماضية الإعلان عن عدد من القرارات المهمة والمبادرات المجتمعية التى كان ولا تزال لها العديد من الإيجابيات سواء على الصعيد الفردي للأشخاص من خلال المبادرات والتوجيهات المباشرة للسلطة التنفيذية أو القرارات الخاصة بالاقتصاد والاستثمار ودعم موارد الدولة.

 

ووجه المهندس أحمد حلمي، بخالص التقدير والتهاني، للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بليلة القدر المباركة وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك بعد أيام أعاده الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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