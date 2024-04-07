سمّم الكلبة وأبناءها| فرد أمن "أكلوا البني آدمين الأول".. ماذا حدث؟

سمّم فرد أمن بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كلبة وجراءها، تنفيذا لتهديد توعد به كل من يُطعمهم، ليمنعهم من تقديم الأكل لها.

الكلب

طعام الكلاب

الإعلامية منة فاروق، كانت واحدة ممن تطعم الكلبة وجراءها، أكدت أن “الأم” حصلت على كافة التطعيمات اللازمة، ولم يصدر منها أي ضرر لأي شخص، سواء السكان أو المارة، وكانت تقيم بعيدة عن مبنى الجهاز.

قتل كلبة وجرائها

قالت منة فاروق، خلال حديثها في تصريحات إعلامية، إن الكلبة كانت أليفة وكل السكان يحبونها ويطعمونها، إلا أن فرد الأمن تطاول عليها شخصيا عدة مرات، وهددها بقتل الكلبة وأبنائها في حال إصرارهم على إطعامها، رغم أنها كانت بعيدة عن مكان عمله.

وأضافت فاروق أنها لم تتخيل هي أو زملاؤها، أنه سينفذ تهديده، ويغدر بـ"كلبة أم"، لا تسبب أي ضرر، ووصفته بأنه "إنسان مؤذي، كنا نقول له: الكلاب في حالها، ويرد علينا: ما تأكلوا البني آدمين أولى".

وحسبما حكت، توجهت منة فاروق إلى مدير الجهاز ومعها شهود حتى تشتكي فرد الأمن الذي أقدم على قتل الكلاب المسالمة، ولكن كان ردّه “مفيش قانون بيجرم تسميم كلاب الشارع”.

الكليه وأولادها

قانون تجريم قتل الكلاب

ووضعت مصر قانونا يجرم تسميم الكلاب، وحدد فى المادة منه رقم 355، العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، كل من قتل حيوانا عمدا، من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشي، وكذلك كل من يقوم بتسميم حيوان من الحيوانات المذكورة أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض.

وتنص المادة رقم 356 من القانون نفسه على أنه “إذا تكررت الجرائم المنصوص عليها، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لا تزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا”.