عالم بالأزهر: الله يغفر كل الذنوب في آخر ليلة من رمضان

قال الدكتور محمد نجيب، من علماء الأزهر الشريف، إنه يجب علينا توديع شهر رمضان كما استقبلناها، بالفرحة والترحاب والوقوف بين يدي الرحمن، لافتا إلى أنه ما فى صغير أو كبير إلا بين يديه كتاب الله يقرأ منه القرآن.

وتابع العالم بالأزهر، اليوم الأحد: "الجميع يعمل فى رمضان أن يكون يومه مع الله، شهر رمضان تعود وتدريب للمسلم على أن يستمر مع الله فى باقى الشهور، شهر رمضان بداية سنة الأعمال، فالأعمال ترفع فى شهر شعبان".

وأضاف: "أول صفحات الأعمال تبدأ فى رمضان وعلينا أن نسطرها بالقيام والصيام، والمداومة على الطاعة وإن كانت قليلة، وخير الأعمال بالخواتيم، ولو نظرنا إلى شهر رمضان فالعشر الأواخر من أهم الأيام، وكذلك ليلة القدر هى خير من ألف شهر".

وتابع: "آخر ليلة فى رمضان هى ليلة الجائزة ويغفر الله للجميع ويبسط يده بالرحمة، حتى الملائكة تتعجب يقولون هل هى ليلة القدر يا الله، فهى مغفرة كل الذنوب وستر كل العيوب فى ختام الأعمال".