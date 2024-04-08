لوك شعر جديد.. منة عرفة تبهر متابعيها | شاهد

شاركت الفنانة منة عرفة، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت منة عرفة، مرتديه بلوزة أنيقة وبسيطة باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد منة عرفة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت منة عرفة، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور منة عرفة