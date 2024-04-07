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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعمنا ليس "غير مشروط".. بريطانيا تصعد لهجتها ضد إسرائيل

بريطانيا وإسرائيل
بريطانيا وإسرائيل

كتب وزير خارجية المملكة المتحدة، ديفيد كاميرون، في عمود صحفي، بعد أيام من غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة من بينهم ثلاثة بريطانيين، إن دعم بريطانيا لإسرائيل يعتمد على التزامها بالقانون الإنساني الدولي.

وقال كاميرون في صحيفة صنداي تايمز: "دعمنا ليس غير مشروط".

وأضاف: "نتوقع أن تلتزم هذه الديمقراطية الفخورة والناجحة بالقانون الإنساني الدولي، حتى عندما يتم تحديها".

وكانت الحكومة البريطانية حليفا قويا لإسرائيل منذ هجوم حماس الصادم على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الذي أشعل الحرب. لكن كاميرون شدد لغته في الأشهر الأخيرة بسبب الوضع الإنساني المؤسف في الجيب الفلسطيني.

وحذر كاميرون من خطر المجاعة الجماعية ما لم تسمح إسرائيل بمزيد من المساعدات.

وفي يوم السبت، قالت بريطانيا إنها ستزود سفينة بحرية لشحن المساعدات كجزء من جهد دولي.

وأشار كاميرون إلى أن التركيز الرئيسي للمملكة المتحدة منذ 7 أكتوبر كان "دعم الرهائن وعائلاتهم".

وتابع: "إن القبض على الأبرياء واحتجازهم هو تذكير دائم بالمنظمة الوحشية التي نتعامل معها".

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر،، الذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة - 129 منهم لا يزالون في الأسر.

إسرائيل الحكومة البريطانية الحرب في غزة القانون الإنساني الدولي القانون الانساني بريطانيا

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