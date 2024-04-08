فستان جريء.. فيفي عبده تثير الجدل بظهورها

نشرت الفنانة فيفي عبده، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت فيفي عبده، مرتديه فستان طويل بفتحه من الساق باللون النبيتي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت فيفي عبده، في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يكشف عن جمالها، كما حددت اللون البيج الناعم للشفاه ليبرز جمال أنوثتها.

واختارت فيفي عبده، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور فيفي عبده

https://www.instagram.com/reel/C5eTGojrgsN/?igsh=MTN5ODI0azM3bTdraw==