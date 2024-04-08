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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لافتة.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

بوسي
بوسي

نشرت الفنانة بوسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت بوسي، مرتديه بنطالا أنيقا باللون الأبيض مع توب نفس اللون، ونسقت معهم قفطانا أنيقا باللون الأخضر الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت بوسي، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت روج باللون البني اللامع ليكشف عن جمالها. 

كما اختارت بوسي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور بوسي

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