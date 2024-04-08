حدث ليلا| مصر تؤكد استمرار جهود الوصول لهدنة في غزة.. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظة.. عدد تكبيرات العيد وموعد الصلاة بالمحافظات

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طقس اليوم .. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظة

https://www.elbalad.news/6165760

فرج عامر يثير قلق جمهور الأهلي عن رئيس نادي مازيمبي| تفاصيل

https://www.elbalad.news/6165726

دونجا ومصطفى شلبي يخضعان لاختبار المنشطات عقب لقاء فيوتشر بالكونفدرالية

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بشرى سارة بشأن عودة إمام عاشور للملاعب

https://www.elbalad.news/6165717

هشام ماجد يحتفل بالعرض الأول لفيلمه فاصل من اللحظات اللذيذة في الإمارات

https://www.elbalad.news/6165756

بسبب مشهد.. ياسر جلال يكشف سبب حريق لوكيشن جودر أثناء التصوير

https://www.elbalad.news/6165730

كريم محمود عبد العزيز يكشف عن أهم نقطة تحول في حياته

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هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

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دعاء آخر ليلة في رمضان.. تفتح لك الأبواب المغلقة

https://www.elbalad.news/6165559

دعاء ليلة القدر 29 رمضان.. ردده بيقين يقضي حوائجك ويحقق المستحيل والأمنيات

https://www.elbalad.news/6165759

كيفية صلاة عيد الفطر .. وعدد تكبيرات العيد وموعد الصلاة في المحافظات

https://www.elbalad.news/6165751

تقدم ملحوظ.. القاهرة الإخبارية: مصر تؤكد استمرار جهود الوصول لهدنة في غزة

https://www.elbalad.news/6165738

مصادر لـ القاهرة الإخبارية: التوافق على بنود الهدنة في غزة خلال يومين

https://www.elbalad.news/6165727