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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| مصر تؤكد استمرار جهود الوصول لهدنة في غزة.. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظة.. عدد تكبيرات العيد وموعد الصلاة بالمحافظات

نشرة أخبار صدى البلد
نشرة أخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث.

طقس اليوم .. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظة

https://www.elbalad.news/6165760

فرج عامر يثير قلق جمهور الأهلي عن رئيس نادي مازيمبي| تفاصيل

https://www.elbalad.news/6165726

دونجا ومصطفى شلبي يخضعان لاختبار المنشطات عقب لقاء فيوتشر بالكونفدرالية

https://www.elbalad.news/6165716

بشرى سارة بشأن عودة إمام عاشور للملاعب

https://www.elbalad.news/6165717

هشام ماجد يحتفل بالعرض الأول لفيلمه فاصل من اللحظات اللذيذة في الإمارات

https://www.elbalad.news/6165756

بسبب مشهد.. ياسر جلال يكشف سبب حريق لوكيشن جودر أثناء التصوير

https://www.elbalad.news/6165730

كريم محمود عبد العزيز يكشف عن أهم نقطة تحول في حياته

https://www.elbalad.news/6165721

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

https://www.elbalad.news/6165767

دعاء آخر ليلة في رمضان.. تفتح لك الأبواب المغلقة

https://www.elbalad.news/6165559

دعاء ليلة القدر 29 رمضان.. ردده بيقين يقضي حوائجك ويحقق المستحيل والأمنيات

https://www.elbalad.news/6165759

كيفية صلاة عيد الفطر .. وعدد تكبيرات العيد وموعد الصلاة في المحافظات

https://www.elbalad.news/6165751

تقدم ملحوظ.. القاهرة الإخبارية: مصر تؤكد استمرار جهود الوصول لهدنة في غزة

https://www.elbalad.news/6165738

مصادر لـ القاهرة الإخبارية: التوافق على بنود الهدنة في غزة خلال يومين

https://www.elbalad.news/6165727

حدث ليلا ليلة القدر حماس هدنة غزة مفاوضات هدنة غزة الاحتلال الاسرائيلي ​قطاع غزة​ صفقة الرهائن

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