تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة وحقيقة العاصفة "نهال"

تشهد شوارع وميادين القاهرة حالة من الاستقرار المروري، وسط أجواء من فصل الربيع الممتع واستقرار حاله الطقس.

وفي الوقت الذي انتظمت فيه الخدمات المرورية بكافة المحاور الحيوية منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين للتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث بالطرق.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حقيقة العاصفة نهال، حيث أكدت أن هناك إشاعات منتشرة عن تعرض جمهورية مصر العربية إلى عاصفة تسمى العاصفة نهال، ولكن هذا الكلام عارى تماما من الصحة .

منخفض جوي

وأوضحت الهيئة أن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

كما أن المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، وهذا طبيعى لأننا فى فصل الربيع، حيث التقلبات الجوية السريعة، لذلك لا يوجد أى تأثير لهذه العاصفة علينا ولكن تأثيرها على بلاد الشام.

وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية جميع متابعيها إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الإشاعات، وتحث على ضرورة متابعة النشرات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.