عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تراث العيد.. قصة السمك الناشف وتقاليده في البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في زمنٍ تحتفظ فيه المدن الساحلية بتقاليدها القديمة، يبرز طعام العيد كعنصر مهم في جدول الاحتفالات السنوية، من بين هذه العادات المميزة، تبرز وصفة "السمك الناشف" كجزء لا يتجزأ من تراث البحر الأحمر، تاريخها يعود إلى أزمنة بعيدة، وتحمل في طياتها حكايات تروي تفاني الصيادين وعمق العلاقة بين الإنسان وبيئته البحرية.

أصول وصفة السمك الناشف

تعتبر وصفة السمك الناشف واحدة من أبرز الأطباق التقليدية في مدن البحر الأحمر. يعود أصلها إلى أيام الصيد الطويلة في عرض البحر، حيث كان يفتقر الصيادون لوسائل الحفظ الحديثة، مما دفعهم لتجفيف وتمليح السمك للاحتفاظ به لفترات طويلة.

تحضير وطهي السمك الناشف

تتميز عملية تحضير وطهي هذا السمك بخطوات خاصة تعكس تراث البحر الأحمر. يتم نقع السمك في الماء لساعات طويلة، ثم يطهى مع مزيج من الصلصة والخضار والتوابل، ويتم تقديمه في عيد الفطر بعد صلاة العيد كوجبة مميزة تجمع الأسرة.

تأصيل التقاليد والعادات

يعتبر السمك الناشف جزءًا من تراث وثقافة المنطقة البحرية، حيث يمثل رمزاً للصمود والبساطة في استخدام موارد البحر. ينتقل تقليد تحضيره وتناوله من جيل إلى جيل، مما يجعله عنصراً لا يتجزأ من الاحتفالات العائلية في المنطقة.

 

تظل وصفة السمك الناشف تجسدًا لروح التراث والأصالة في البحر الأحمر، حيث تحمل في طياتها حكايات الصمود والتقاليد العريقة. بينما تتجه العالم نحو التطور التكنولوجي، يظل هذا الطعام البسيط شاهدًا على عمق العلاقة بين الإنسان والبحر، وعلى قوة التقاليد التي تنتقل بين الأجيال دون تغيير.

البحر الأحمر السمك الناشف بعد صلاة العيد مدن البحر الأحمر المدن الساحلية الصيادون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

رسميًا.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 بعد صلاة المغرب اليوم

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

فيوتشر: لن نتعامل مع الزمالك في الصفقات إلا بعد الاعتذار وتحسن رفعت

موضوعات متعلقة

تكريم 155 من حفظة القرآن الكريم في القصير

أوقاف البحر الأحمر تبدأ حملة نظافة وتطهير المساجد استعدادا لعيد الفطر المبارك

أوقاف البحر الأحمر تنهي الاستعداد لعيد الفطر المبارك

رقصة "الهوسيت".. موروث تراثي يزين أفراح أهالي حلايب وشلاتين

ساحات ومساجد.. تجهيزات مكثفة لصلاة عيد الفطر2024 في مدن البحر الأحمر

وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يرأس اجتماعاً للتحضير لعيد الفطر المبارك

حياة كريمة تنظم إفطار الأسرة المصرية بالغردقة بمشاركة 650 من الأهالى والمتطوعين

الأنبا عمانوئيل يقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لرئيس مدينة سفاجا

ترشيحاتنا

هل المطر من علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ أكثر دلالاتها ظهرت اليوم

وزير دفاع إسرائيل: وصلنا إلى مرحلة مناسبة لصفقة الأسرى ومستعدون لدفع الثمن

لمواجهة الجشع والغش.. حملات رقابية على تجار الأغذية بالقاهرة

ماذا حدث لإمبراطور الذهب في محبسه وما سر إخلاء سبيله؟.. تفاصيل

هارب من 76 حكما.. مأمورية لإسقاط تاجر سيارات قطري في الشيخ زايد

لماذا سمى الرسول عيد الفطر بـ يوم الجائزة؟.. أسراره وصيغة التكبير الصحيحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف مخاطر الحزن على الصحة

كفاكم شائعات .. رد حاسم من الحكومة بشأن هذا النبأ

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

فيديو

هربت من خاطفيها.. كشف غموض اختفاء باربي العراق داليا نعيم.. فيديوجراف

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ