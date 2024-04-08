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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز للزوجين معرفة الباسورد الخاص بهاتفهما المحمول؟.. علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال  احد الحضور حول هل يجوز للزوج أو الزوجة يعرفوا باسورد موبايلات بعضهم؟

هل ينفع الزوجين يأخدوا باسورد موبايلات بعض؟

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الاثنين: "ولا من حق الزوج يعرف خصوصية الزوجة، ولا هى كمان، وعليهم احترام الخصوصية فيما بينهم،وده بيقلل المشاكل ما بينهم".  

وأضاف: "لما عملنا بحث قبل ظهور الانترنت، عن اسباب الطلاق كانوا ٧ حاجات، أولهم الحالة الاقتصادية وبعدها تدخل الأهل، وازمات الحياة، وبعد ظهور الانترنت، أصبح السبب التانى فى الطلاق".  

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وتابع:"اطلقتوا ليه يا ولاد علشان شوفتها بتكلم واحد، أو شافته بيكلم واحدة، ويبقوا هم الاتنين بيحبوا بعض وعندهم عفاف بس زل المرة دى هنعمل ايه طيب، نرحم بعض شوية.. كل القيم الدينية تؤدى الي لا أبص لموبايلها  ولا تبص لموبايلى، وده مش معناه تعمل شات منحرف ولا هو كمان يعمل كده، لا لازم يكون فى عفاف".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على مدار شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

علي جمعة هل ينفع الزوجين يأخدوا باسورد موبايلات بعض برنامج نور الدين شهر رمضان نور الدين

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