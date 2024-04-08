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رئيس التحرير
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توك شو

لم يترك تفسير له لهذا السبب

حسام موافي يكشف المعجزة اللغوية في القرآن الكريم

حسام موافي
حسام موافي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الكلمة العربية الواحدة لها أكثر من معني، وهذه روعة القرآن الكريم، مضيفا أنه هناك معجزة لغوية في القرآن الكريم.
وأضاف حسام موافي، خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم في غاية السهولة، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يترك التفسير للقرآن لكي نجتهد ويكون القرآن الكريم معجزة إلى يوم القيامة، وكل جيل يفهمه بطريقة.

وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من ارتفاع ضربات القلب السريعة التي تلازم جسم الإنسان الطبيعي، مطالبًا بضرورة الذهاب إلى الطبيب المعالج وفحص الموقف.

وتابع حسام موافي، أن هناك ارتباطا وثيقا بين ارتفاع ضربات القلب وبين كثرة معدل التبول لدى الإنسان، فعندما يرتفع عدد الضربات في الدقيقة الواحدة فيزداد البول بصورة تلقائية.

وأكمل الدكتور حسام موافي، أن ارتفاع ضربات القلب يصحبها تبول كثير ولا داعي للقلق من التبول الكثير، ولكن الخوف من درجات القلب السريعة فقط في هذه الحالة ويجب الفحص الدقيق في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن نبضات القلب السليمة في الجسم تتراوح من 70 إلى 80 نبضة في الدقيقة الواحدة.

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