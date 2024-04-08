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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14.. رانيا يوسف تتشاجر مع ابنتها بسبب حبيبها

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

عرضت قناة cbc الفضائية، الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل بقينا اتنين لـ الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وشهد مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14 تطور جديد فى الأحداث حيث ذهبت ريم مع حبيبها سيف إلى الشقة التي اتفق والديها رانيا يوسف وشريف منير بالذهاب لها ومشاهدتها.

ولكن تشاجرت والدتها ياسمين عندما علمت بذهابها مع سيف لوحدهما وهذا يخالف العادات والتقاليد، ولكن ريم أكدت لها بأنها ذهبت معه حتى لا يكون منظر العائلة سيئ بسبب تفكك الأسرة.

يؤكد الطبيب النفسي إلى ياسمين  على أنها عاشت حياة الصدمة، وواجهت إنكارها الطلاق، بينما أدهم بدا في التراجع عن القرارات التي اتخذها سابقًا في حياته.

 

مسلسل بقينا اتنين

ويعرض مسلسل "بقينا اتنين" حصريا على شاشة قناة "cbc" الساعة 12 صباحا، والإعادة 11.15 صباحا و 6.30 صباحا، كما يعرض على "cbc دراما" 6.5 مساء و 1.30 صباحا و 9 صباحا، وبالتزامن عبر منصة watch it.

 

أحداث مسلسل بقينا اتنين

وتدور أحداث مسلسل بقينا اتنين في اطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب حال الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

بقينا اتنين مسلسل بقينا اتنين شريف منير رانيا يوسف الفنان شريف منير الفنانة رانيا يوسف

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