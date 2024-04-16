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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفض يصرف على علاجي وطردني.. عزيزة تطلب الخلع بعد 12 سنة زواج

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

قصة عزيزة مع زوجها تضمنت العديد من التفاصيل المأساوية، والتي انتهت بقضية خلع أمام محكمة الأسرة في الكيت كات، بعد أن استمر زواجهما قرابة 12 عاما.

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سيدة تطلب الخلع من زوجها بعد سنوات زواج

سردت عزيزة قصتها مع زوجها لـ موقع صدى البلد قائلة أنها تزوجت قبل 12 عاما من زوجها الذي تربطها به علاقة قرابة من بعيد من جانب والدتها، حيث قابلها في أحد الأفراح وتقدم للزواج منها وتمت الخطوبة فترة عاما ثم تزوجت عزيزة منه.

وقالت عزيزة إنها في بداية زواجها لم يكن هناك مشكلات بينها وبين زوجها إلا أنها ومع مرور السنوات بدأت المشاكل تدب في منزل الزوجية، وكانت أولى المشكلات وأكبرها بعد 6 سنوات من الزواج حين ترك زوجها العمل لمدة عاما بسبب ظروف المعيشة وظلت المشكلات بينهم حينها حتى تم الصلح.

واستكملت عزيزة في قصتها مع زوجها، أن المشاكل كانت في أغلب الأحيان بسبب المصروفات الخاصة بالمنزل والمعيشة، وكانت تحاول وضع حلول للمشكلات مرددة - كنت عايزة أعيش وأمشي حياتي - إلا أن زوجها كان يفتعل المشكلات معها وكأنه يريد إنهاء تلك الحياة الزوجية ولا يكملها.

وتابعت عزيزة في قصتها مع زوجها بعد السنين دي كلها تعبت وروحت للدكتور وجالي الغدة وطلبت منه فلوس عشان العلاج، لكن كان بيقولي خلي أهلك يصرفوا أنا حالي على القد.. مش عارفة إزاي قدر يقول حاجة زي دي وسبت البيت وروحت قعدت عن أختي ومحدش كان عارف وبعد أسبوع والدي عرف وقالي ارجعي البيت وأنا هبعتلك الفلوس ومشي حياتك وحافظي على بيتك.

وأضافت عزيزة في قصتها، لما رجعت البيت هو رجع وقالي يعني رجعتي يعني وقولت له بابا قالي أرجعي البيت وملكيش دعوة بحاجة اتخانق معايا ..وقالي خلاص خليه بقى كمان يصرف على البيت وعمل مشكلة معايا تاني وطردني بره الشقة ورجعت لوالدي اللي كلمه وقاله يابني انفصلوا احسن وقال لا وبعدها روحت رفعت قضية خلع عليه في المحكمة.

عزيزة المصروفات محكمة الاسرة مشاجرة منزل الزوجية طلب الخلع

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