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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لو فيه خلاف بينك وبين زوجتك.. كيف يتم خصم النفقة من الراتب

لو في خلاف بينك وبين
لو في خلاف بينك وبين المدام.. المرتب بتاعك هيتخصم منه

تمتلىء ساحات محاكم الأسرة باشتعال الخلافات بين الأزواج بسبب المعاملات المالية وطرق استحقاقها وكيفية تحصيلها ولكن كيف يتم خصم النفقة من الراتب حال نشوب الخلافات بين الزوج وزوجته:-

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-امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته إذا كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال.

- التحديد الكلي للنفقات بعد حصر عدد المستحقين للنفقة لتقسيمها بينهما وفقاً للقانون.

- تحديد قيمة النفقة -بعد إثبات المستوى المعيشي - لطالب النفقة قبل استحقاقها .

- تحديد قيمة النفقة بعد حساب قيمة متوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه الزوج من عمله .

- تخصم القيمة النهائية للنفقة من الزوج ويتم اقتطاع قيمة نصف الراتب أو أقل حسب ترتيب المستحق وفقاً لنص المادة لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000 .

- تحديد قيمة النفقة وفق طبيعة عمل الزوج وحال عمله في أكثر من عمل- يتم تقديم تحريات الدخل-.

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- حال وجود ديون على راتب الزوج يتم تأجيلها - الانفاق على الزوجة والأطفال أولي قانوناً-، أو يتم اقتطاع قيمة تلك الديون من نصف قيمة الراتب الآخر.

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