الأردن يعلن غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن مفتي عام الأردن، اليوم الثلاثاء، أن غدًا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأعلنت المحكمة العليا في السعودية، الإثنين، تعذر رؤية هلال شهر شوال، على أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو الأربعاء، وغدا المتمم لشهر رمضان المبارك.

وكانت وجهت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الثامن من شهر إبريل 2024م، وذلك لتحديد موعد نهاية شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر المبارك.