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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حكم قضائي لصالح تامر عاشور ضد شركة شهيرة.. اعرف التفاصيل

تامر عاشور
تامر عاشور

نشر الفنان تامر عاشور تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيه عن كسبه للقضية التى كانت ضده من جانب شركة روتانا.

وقال تامر عاشور، ناشرا بيان المحامى الخاص به الذى يكشف عن أحقيته فى قضيته مع روتانا: أخيرا تم إسدال الستار من القضاء المصرى العظيم على النزاع مع شركة روتانا بأن صدر حكم نهائيا برفض جميع ادعاءات الشركة المستمرة والمتكررة بأن الفنان تامر عاشور يتعدى على حقوقها وانتهى الى الزامها بتعويضه بمبلغ نصف مليون جنيه وذلك بعد أن عانى الفنان كثيرا من نشر الشركة لمزاعم وادعاءات باطلة بأنه يتعدى على حقوقها والجميع كان يعلم ان هدف الشركة من نشرها لهذه المزاعم واقامتها للعديد من الدعاوى القضائية هو تحقيق رغبتها فى ان يعود تامر عاشور للتعاون معها مرة اخرى والذى كان يرفض العروض المقدمة منها مقابل عودتة للتعاون معها نظرا لتجربته المريرة السابقة من خلال تعاقدها معه.

وبناء على ذلك فإن تامر عاشور يرغب فى التركيز فى أعماله الفنية فقط من أجل استمرار إبداعاته ونجاحاته التى ينتظرها الملايين من محبيه وعشقيه .

وعلق تامر عاشور على بيان المحامى الخاص به قائلا : قضاء مصر العظيم العادل جاب حقي وكل الإدعاءات بأني تعديت على حقوق شركة روتانا او عقدهم ومحتواهم واعتقادهم الخاطئ بإلزامي بالاستمرار في شركتهم تقدروا دلوقتي تسألوا محاميكم ايه اللي حصل … انتهت وهتدفعوا تعويض كمان على الكلام الباطل اللي اتقال في حقي .. الحمد لله بمكسب ليا واتقفل الموضوع للأبد .. عيد سعيد.

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